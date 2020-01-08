تعرف على جنسية ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة

المصدر: وكالات

ذكرت قناة العربية في شريط عاجل أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت بطهران كانت تقل 82 إيرانيا و63 كنديا و 3 بريطانيين.

وكان متحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الإيرانية قد ذكر على شاشة التلفزيون الرسمي الإيراني في وقت سابق أن جميع ركاب وطاقم طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران، لقوا حتفهم.

وكانت الطائرة، التي ذكرت وسائل إعلام روسية أنها تابعة لشركة "الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية" ، قد غادرت في حوالي الساعة الخامسة صباحا (0130 بتوقيت جرينتش) في طريقها من طهران إلى كييف .

وتحطمت الطائرة بعد إقلاعها في حقل مفتوح في ضاحية باراند في طهران.

وعللت سلطات الطيران الإيرانية السبب في تحطم الطائرة إلى عيب فني، طبقا لما ذكرته شبكة "شابار" الإيرانية نقلا عن متحدث.

ولم يتضح على الفور كيف توصلت السلطات إلى ذلك الاستنتاج بعد فترة قصيرة جدا من تحطم الطائرة صباح اليوم الأربعاء.