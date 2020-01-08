التلفزيون الإيراني: 80 قتيلا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية بالعراق

المصدر: وكالات

زعم التلفزيون الإيراني أن 80 قتيلا قضوا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية بالعراق.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فإن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا على القاعدتين، فيما نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول قوله إن عدد الصواريخ بلغ 15.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلقا على الهجمات الإيرانية أنه يُجرى حاليا تقييم للإصابات والأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية في العراق.

وتعليقا على الخسائر في القاعدة العسكرية في العراق، قال ترامب: "كلّ شيء على ما يرام حتى الآن".