هيئة الطيران الفيدرالية و"السنغافورية" تحظران رحلاتهما في أجواء المنطقة

المصدر: وكالات

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إنها ستحظر على شركات الطيران المدني الأمريكية التحليق في المجال الجوي للعراق وإيران وخليج عمان وإيران بعد أن شنت الأخيرة هجوما صاروخيا على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.

وأطلقت طهران أكثر من عشرة صواريخ باليستية من الأراضي الإيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، حسبما أفاد الجيش الأمريكي.

كما قالت الخطوط الجوية السنغافورية اليوم الأربعاء إنها تحول مسار جميع الرحلات الجوية بعيدا عن المجال الجوي الإيراني.

وأضافت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني "يتم تحويل جميع مسارات رحلات الخطوط الجوية السنغافورية بعيدا عن المجال الجوي الإيراني"، من دون أن تحدد السبب.

في غضون ذلك، قالت محطة أساهي التلفزيونية اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ألغى خططا لزيارة ثلاث دول شرق أوسطية في مطلع الأسبوع.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن آبي عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي ليناقش على الأرجح الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في العراق.