البنتاغون: ندرس "الردّ" على الهجوم الإيراني على قاعدتين في العراق

المصدر: وكالات

أعلن البنتاغون اليوم أن إيران أطلقت "أكثر من عشرة صواريخ" على قاعدتي عين الأسد وإربيل اللتين تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق، مشيراً إلى أنّه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل الردّ.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إنّها تجري "تقييما أولياً للأضرار" وتدرس "الردّ" على الهجوم.

في غضون ذلك، وصل وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان البيت الأبيض بعد الهجوم الصاروخي إيراني على قاعدة جوية بالعراق

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان له إطلاقه صواريخ على قاعدة جوية بالعراق، محذراً من أي عدوان أمريكي على طهران.