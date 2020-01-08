بالفيديو.. هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جويّة عراقية تضم جنوداً أمريكيين

المصدر: وكالات

سقطت تسعة صواريخ على الأقل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، حيث يتمركز جنود أمريكيون، بحسب ما أكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

ويأتي هذا الهجوم الصاروخي، الذي لا يزال مستمراً، بعد نحو 24 ساعة فقط من ارتباك أمريكي مع إعلام الانسحاب من العراق ثم نفيه من قبل البنتاغون.

وسحب عدد من أعضاء التحالف الدولي جنودهم من العراق، تخوفاً من هجمات جديدة على قواعدة عسكرية سبق أن طالها 15 هجوماً صاروخياً منذ نهاية أكتوبر.

في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي إنه لا معلومات حتى الآن عن أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد.

إلى ذلك، ذكر التلفزيون الإيراني صباح اليوم الأربعاء أن الحرس الثوري نفذ هجوما صاروخيا على قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أمريكية.

وعلق البيت الأبيض على الهجوم بقوله: ترامب يتابع الموقف عن كثب مع فريقه للأمن القومي.