ماكرون يتوقع مفاوضات شاقة مع بريطانيا

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن المفاوضات حول العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ستكون شاقة.

وعلى هامش اجتماع مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، قال ماكرون، في باريس، أمس، إن لندن تطمح إلى التوصل إلى اتفاق سريع بحلول نهاية 2020 وعليها بالتالي أن تظهر مرونة. وتتولى كرواتيا حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى منتصف العام الجاري.

وستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير الجاري من الاتحاد الأوروبي، وفي أعقاب ذلك سيجري الجانبان مفاوضات حول علاقاتهما المستقبلية بعد «بريكست». وأضاف ماكرون أن ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، سيذهب إلى هذه المفاوضات رابط الجأش.

وستكون هناك مرحلة انتقالية بعد الخروج الرسمي للندن من التكتل، وستستمر هذه المرحلة حتى نهاية 2020 حيث لن يتغير شيء في هذه الفترة بالنسبة للمواطنين والشركات.

وتنتهج فرنسا سياسة متشددة في ملف الخروج البريطاني. من ناحية أخرى، أبدى ماكرون تنازلاً في الخلاف حول بدء محادثات الانضمام مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية، وقال إن المفوضية الأوروبية ستقدم مقترحات لطريقة جديدة في توسيع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن هذا النهج المتغير يعد شرطا لمفاوضات انضمام جديدة. باريس د.ب.أ