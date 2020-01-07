بومبيو: سليماني لم يكن في العراق بمهمة دبلوماسية

المصدر: وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، "الثلاثاء"، إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرار قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني خلال تواجده في بغداد، "بناء على معلومات استخبارية دقيقة"، مشيراً إلى أن الأخير لم يكن في العراق "في مهمة دبلوماسية".

وأشار بومبيو في الوقت نفسه، إلى أن الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة ضد إيران "ستكون منسجمة مع القوانين الدولية والأمريكية".

وفيما يتعلق بـالاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الست العظمى مع إيران، الذي انسحب منه ترامب، قال بومبيو إن الولايات المتحدة انسحبت "حتى لا نسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي".

وتابع: "هناك تعاون مشترك ومستمر بين واشنطن والدول الأوروبية، بشأن الملف الإيراني".

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحافي: "سليماني تسبب في الكثير من جرائم الحرب والمذابح في كلا من سوريا والعراق، وكان على علاقة بالعديد من الجماعات الإرهابية في المنطقة".

كما أكد أن بلاده تمارس ضغطا سياسيا واقتصاديا وعسكريا على إيران "حتى تغير سياساتها الداعمة للإرهاب"، مضيفا: "سنواصل الضغط على النظام الإيراني لحماية أرواح الأمريكيين".