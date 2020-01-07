تحذير أمريكي للسفن في الشرق الأوسط من هجوم إيراني

المصدر: وكالات

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم "الثلاثاء"، تحذيرا إلى السفن في الممرات المائية في الشرق الأوسط من احتمال فعل إيراني ضد المصالح البحرية الأميركية ردا على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية الجمعة في قرب مطار بغداد.

كان الرئيس الأميركي هدد، الاثنين، إيران بـ"ثأر كبير" إذا ردّت على مقتل سليماني، قائلاً إنه مستعد لضرب 52 موقعا إيرانيا، كما لوح بفرض عقوبات جديدة على طهران.

وتصاعدت خلال الأيام الماضية، تهديدات عدة من قبل مسؤولين إيرانيين، لا سيما في الحرس الثوري، باستهداف القوات الأميركية في المنطقة ثأراً لمقتل الرجل المقرب من المرشد، والذي كان يعتبر ثاني أقوى شخصية بعده في البلاد.

كان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رد بالأمس على التهديدات التي أطلقها سابقاً نظيره الأميركي، قائلاً في تغريدة على تويتر": "أولئك الذين يشيرون إلى الرقم 52 عليهم تذكر الرقم 290 (في إشارة إلى قتلى الطائرة الإيرانية التي أسقطتها الولايات المتحدة في يوليو 1988)، لا تهدد إيران".