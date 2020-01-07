الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في كينيا

المصدر: أبوظبي - وام، الرياض، نيروبي - وكالات

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية تستخدمها قوات أمريكية في لامو شمالي كينيا، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا من جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي. وأكدت، في بيان، وقوف المملكة إلى جانب جمهورية كينيا ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمةً العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللولايات المتحدة الأمريكية حكومةً وشعباً.

محاولة اقتحام

إلى ذلك، قالت الشرطة الكينية إنها اعتقلت ثلاثة رجال حاولوا اقتحام معسكر للجيش البريطاني في منطقة ليكيبيا في وسط البلاد. جاءت الاعتقالات تزامناً مع العملية الإرهابية التي نفذتها حركة الشباب الصومالية، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أمريكيين في هجوم على قاعدة ماندا باي الجوية.

وهي قاعدة جوية ساحلية قريبة من الحدود مع الصومال. وقالت الشرطة إن محاولة اقتحام معسكر ليكيبيا التي صورتها كاميرات المراقبة فشلت، واعتُقل الرجال الثلاثة، ويقوم ضباط مكافحة الإرهاب باستجوابهم.

بدورها، أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية موقف المملكة الثابت الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي بما يكفل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابع دعمه وتمويله.