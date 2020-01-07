بولتون مستعد للشهادة في محاكمة عزل ترامب

المصدر: وكالات

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، الاثنين، إنه مستعد للإدلاء بشهادته إذا استدعاه مجلس الشيوخ إلى محاكمة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بولتون، في بيان: "خلصت إلى أنه في حال أصدر مجلس الشيوخ مذكرة استدعاء لتلقي شهادتي، سأكون مستعدا للإدلاء بشهادة".

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، قد عبر عن معارضته لاستدعاء شهود عيان آخرين في المحاكمة، بينما يضغط الديمقراطيون من أجل سماع بولتون وآخرين لم يمثلوا أمام لجنة تابعة لمجلس النواب، خلال جلسات سابقة.

وكان مجلس النواب الأمريكي، قد طلب مثول بولتون، لكنه لم يوجه له استدعاء، بسبب خلافات داخلية في الكونغرس.