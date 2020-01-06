36 قتيلاً بانهيار مبنى في كمبوديا

المصدر: بنوم بنه ـ د ب أ

ذكر مسؤول أمس، أن 36 شخصاً قُتلوا، بينما تم إنقاذ 23 آخرين من أنقاض مبنى تحت الإنشاء انهار في كمبوديا، وذلك بعد عملية بحث عن ناجين استمرت يومين.

وانتهت جهود الإنقاذ أمس، حيث تم الإعلان عن الحصيلة النهائية للوفيات والناجين من قبل كون كيم، وهو النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية للتعامل مع الكوارث، طبقاً لموقع «فريش نيوز إيشا» الإعلامي. وكان المبنى غير المكتمل، المكون من سبعة طوابق الواقع في إقليم كيب جنوبي كمبوديا، على بعد نحو 160 كيلومتراً جنوبي مدينة بنوم بنه، قد انهار الجمعة، ما أسفر عن مقتل عمال ومحاصرة آخرين تحت الأنقاض. وتوجه رئيس وزراء كمبوديا، هون سين إلى إقليم كيب، حيث زار أيضاً ناجين في المستشفى المحلي، بعضهم تردد أنهم تعرضوا لإصابات خطيرة وفي حالة حرجة.