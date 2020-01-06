مقتل أمريكيين بهجوم لـ«الشباب» في كينيا

المصدر: نيروبي ـ رويترز

هاجمت حركة الشباب الإرهابية في الصومال، أمس، قاعدة عسكرية في كينيا يستخدمها الجيشان الأمريكي والكيني، ونشرت صوراً لمسلحين ملثمين يقفون بجوار طائرة تشتعل بها النيران.

وأكدت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا (أفريكوم) وقوع هجوم على قاعدة ماندا باي الجوية في منطقة لامو القريبة من الحدود مع الصومال. وقال الجيش الكيني إن الهجوم تم صده، وإن أربعة من المهاجمين قتلوا.

وأفاد بيان بمقتل عسكري أمريكي واثنين من المتعاقدين مع الجيش الأمريكي في الهجوم الذي أعلنت حركة الشباب في بيان مسؤوليتها عنه.

وقال الميجر كارل ويست من أفريكوم إن أقل من 150 جنديا أمريكيا كانوا في القاعدة، حيث يقدمون التدريب ودعماً في مكافحة الإرهاب للشركاء في شرق أفريقيا.

وذكرت أفريكوم في بيان «التقارير الأولية تشير إلى أضرار في بنية تحتية ومعدات. عملية التحقق من سلامة الجنود وتقييم الأضرار جارية».