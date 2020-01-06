هجوم سيبراني يستهدف الخارجية النمسوية

المصدر: فيينا أ.ف.ب

تعرضت أنظمة الكمبيوتر التابعة لوزارة الخارجية النمسوية «لهجوم سيبراني خطير»، بحسب ما أعلنت وزارتا الخارجية والداخلية في بيان.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية، إن الهجوم استمر أمس الأحد «وقد يستمر لعدة أيام بحسب الخبراء».

وجاء في البيان أنه «نظراً إلى خطورة الهجوم وطبيعته، لا يمكن استبعاد أن يكون الأمر متعلقاً بهجوم موجَّه مِن قبل دولة».

و«في الماضي، كانت بعض الدول الأوروبية هدفاً لهجمات مماثلة»، بحسب المصدر نفسه.

وقالت الوزارتان، إنه في مواجهة الهجوم «الذي تم رصده سريعاً جداً، تم اتخاذ تدابير فوراً» وتشكيل «لجنة تنسيق».