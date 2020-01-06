4 جنود ضحايا هجوم إرهابي بنيجيريا

قتل أربعة جنود نيجيريين وجرح 11 آخرون في هجوم شنه مسلحون ينتمون إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا. وأوضح مصدران أمنيان أن مقاتلين من تنظيم داعش في غرب إفريقيا قدموا على متن ست شاحنات عسكرية لمهاجمة قاعدة جاكانا على مسافة نحو 42 كيلومتراً عن مدغوري، عاصمة ولاية بورنو. وأضاف أحدهما: «فقدنا أربعة جنود وأصيب 11 آخرون» في تبادل إطلاق النار الذي استمر لفترة طويلة. من جهته، قال ضابط في الجيش كان حاضراً وقت الهجوم «هاجم إرهابيون كتيبتنا عند حوالي الساعة 17:30 لكننا قمنا بالرد وأجبرناهم على الانسحاب». كانو (نيجيريا) - أ.ف.ب

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