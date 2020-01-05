لندن: سليماني كان تهديداً ولأمريكا حق الدفاع عن نفسها

المصدر: لندن - وكالات

قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب ، إن الولايات المتحدة لديها الحق في الدفاع عن نفسها في ما يتعلق بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وقال خلال مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) تعليقاً على إن كان قتل سليماني مشروعاً «هناك حق الدفاع عن النفس». وأضاف إن بريطانيا ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه مصالحها وجنودها.

وصرح راب بأن بلاده ستعمل مع الشركاء من أجل خفض التصعيد بعد اغتيال سليماني. وقال، في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، إنه سيلتقي نظيره الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته واشنطن بعد أيام. وقال: «سليماني كان يمثّل تهديداً إقليمياً. ومن حق الولايات المتحدة ممارسة الدفاع عن النفس، ونحن نقدّر الموقف الذي وجدت نفسها فيه، ولكننا نريد خفض التصعيد الآن». وقال إن بلاده ستعمل مع شركائها في هذا الشأن.

وأضاف: «إننا بحاجة إلى تجنب الحرب وتحقيق الاستقرار. نحتاج إلى حماية مواطني المملكة المتحدة، وهذا هو السبب الذي جعلني أتصل برئيس الوزراء العراقي هذا الصباح، وأعمل على التواصل مع شركاء آخرين منذ الجمعة». وقال: «اندلاع حرب في الشرق الأوسط لن يفيد أحداً. وحدهم داعش والإرهابيون من سيستفيدون من ذلك». ورأى أن «الولايات المتحدة تحاول إرسال رسالة لإيران بأنها لا يمكنها المضي في سلوكها العدواني في المنطقة أو في قدراتها النووية».

مرافقة بحرية

وأعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس السبت أن البحرية الملكية سترافق السفن التجارية التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز بسبب تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وقال والاس إن السفينتين الحربيتين الفرقاطة اتش ام اس مونتروز والمدمرة اتش ام اس ديفندر «ستستأنفان مرافقة السفن التجارية التي ترفع العلم البريطاني» وتمر عبر نقطة العبور الاستراتيجية هذه. وأضاف «ستتخذ الحكومة كل الإجراءات اللازمة لحماية سفننا ومواطنينا».

وكانت البحرية الملكية رافقت سفناً مدنيةً بين يوليو ونوفمبر بعدما صادرت إيران في يوليو ناقلة النفط السويدية التي تحمل العلم البريطاني «ستينا امبيرو».

وأشار وزير الدفاع البريطاني أيضاً على تويتر إلى أنه تحادث مع نظيره الأمريكي مارك اسبر الجمعة، قائلاً إن القوات الأمريكية «تعرضت لهجوم متكرر» في الأشهر الأخيرة من جانب ميليشيا موالية لإيران في العراق.

وأضاف إنه «بموجب القانون الدولي يحق للولايات المتحدة الدفاع عن نفسها ضد أولئك الذين يشكلون تهديداً وشيكاً لمواطنيها».

ونصحت الحكومة البريطانية رعاياها السبت بتجنب السفر إلى العراق وإيران.

ولم يصدر حتى الآن تعليق عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول مقتل سليماني.