هجوم إلكتروني خطير على الخارجية النمساوية

المصدر: وكالات

تعرضت أنظمة الكمبيوتر التابعة لوزارة الخارجية النمساوية "لهجوم سيبراني خطير"، حسبما أعلنت وزارتا الخارجية والداخلية في بيان، مساء السبت.

وجاء في البيان أنه "نظرا إلى خطورة الهجوم وطبيعته، لا يمكن استبعاد أن يكون الأمر متعلقا بهجوم موجه من قبل دولة".

وقبيل الساعة 23 بالتوقيت المحلي (22 غرينيتش)، أشار البيان إلى أن الهجوم كان "قيد التنفيذ"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وقالت الوزارتان إنه في مواجهة الهجوم "الذي تم رصده سريعا جدا، تم اتخاذ تدابير فورا وإنشاء "لجنة تنسيق".

واختتم البيان بالقول: "في الماضي، كان بعض الدول الأوروبية هدفا لهجمات مماثلة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.