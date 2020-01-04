استقالة رئيس وزراء مقدونيا الشمالية

المصدر: سكوبيه - وكالات

استقال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زئيف من منصبه أمس، ليمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في 12 أبريل المقبل، حسب «بلومبرغ» الأمريكية.

وخلال ولايته، أعاد زئيف تسمية البلاد لتسوية نزاع مع اليونان، ما فتح المجال أمام انضمام سكوبي إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عرقل في أكتوبر الماضي بدء محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع مقدونيا الشمالية وألبانيا.

وبموجب اتفاق بين الأحزاب السياسية، سيرأس وزير الداخلية أوليفر سباسوفسكي حكومة تسيير أعمال.

وتعرض زئيف، الذي يسعى إلى ولاية رابعة على رأس الحكومة، إلى انتقادات من المعارضة والإعلام المحلي لتجاهله إصلاحات اقتصادية وقضائية، والاهتمام بالسياسة الخارجية.