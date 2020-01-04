توافق في النمسا على تشكيل الحكومة الجديدة

المصدر: فيينا - وام

أعلن سباتيان كورتس، رئيس حزب الشعب المكلف بتشكيل الحكومة في النمسا، نجاح المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة مع حزب الخضر الذي قال رئيسه فيرنر كوغلر إن تشكيل أول حكومة ائتلافية تجمع الحزبين يعتبر نموذجاً يحتذى به في أوروبا.

وكشف رئيسا الحزبين في مؤتمر صحفي مشترك عن أبرز ملامح برنامج التحالف الحكومي الجديد، الذي يركز على تنفيذ حزمة إجراءات لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي وتقليص انبعاثات الكربون وتحقيق أهداف مؤتمر باريس للمناخ، وجعل النمسا محايدة بالنسبة لانبعاثات الكربون بحلول عام 2040.

ويتضمن برنامج الحكومة التأكيد على استمرار مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإسلام السياسي والتطرف الديني، وحظر ارتداء الحجاب في المدارس حتى سن 14 عاماً، وتقليص الضرائب والرسوم الحكومية.