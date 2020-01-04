مشروع قرار روسي صيني لتخفيف عقوبات بيونغ يانغ

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أنّ مشروع القرار الصيني - الروسي لتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية يأخذ «الاتجاه الصحيح».

وأعرب الدبلوماسي الصيني عن أمله في أنّ مباحثات أخرى ستتيح «الوصول إلى مزيد من توافق الآراء»، وذلك بعدما أخفقت جلستان من المشاورات بالخصوص في مجلس الأمن الدولي وأعلنت بيونغ يانغ إنهاءها تعليق تجاربها النووية.

وقال أمام بضعة صحافيين: «يمكننا جدياً المساهمة في حوار سياسي بين الأطراف، خاصة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية». ولم يحدد تشانغ جون تاريخاً واضحاً يمكن أن يعرض خلاله المشروع الصيني - الروسي على التصويت. وقال «نحن ضمن مسار مشاورات ونواصل بناء التوافق». وشدد الأوروبيون في الأشهر الأخيرة على ضرورة عدم تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية قبل تحقيق تقدم ملموس على صعيد إزالة السلاح النووي.