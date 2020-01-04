(فيديو) ترامب: محاولة إيران زعزعة استقرار دول الجوار يجب أن يتوقف الآن

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت أن استخدام إيران لمقاتلين بالوكالة لزعزعة استقرار دول الجوار يجب أن يتوقف الآن.

جاء ذلك في كلمة للرئيس الأمريكي بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية في محيط مطار بغداد الدولي.

وقال ترامب إن الجيش الأمريكي قتل سليماني بتوجيهات مني، وأضاف أن سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة على دبلوماسيين وجنود أمريكيين، موضحاً أن الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق والهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد كانت بتوجيهات من قاسم سليماني، كما أنه قاد قمع المحتجين في إيران في الآونة الأخيرة.

وشدد ترامب على أن أمريكا تحركت لوقف الحرب ولم تتحرك لبدء حرب، مشيراً إلى انه يحترم الشعب الإيراني بشدة و أن أمريكا لا تسعى لتغيير النظام في إيران.

#ترامب في كلمة بعد مقتل سليماني: الجيش الأمريكي قتل سليماني بتوجيهات مني#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GTlgOzXcHp — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 3, 2020