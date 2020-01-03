واشنطن تنشر 3500 جندي إضافي في الشرق الأوسط

المصدر: أ ف ب

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة بصدد نشر ما يصل إلى 3500 جندي إضافي في الشرق الأوسط بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وستأتي التعزيزات من قوة الاستجابة العالمية للفرقة 82 المحمولة جواً، والتي قدمت بالفعل عدة مئات من القوات الإضافية إلى المنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع مع تزايد التوتر بسبب الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد.

وتأتي هذه الخطوة إثر مقتل سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي قالت واشنطن إنه كان وراء هجمات على منشآت أمريكية في العراق في الأشهر الأخيرة.