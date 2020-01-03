خامنئي يعلق على مقتل سليماني

المصدر: د ب ا

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي تعليقاً على مقتل قاسم سليماني اليوم الجمعة إن هناك "انتقاما قاسيا ينتظر المجرمين"، معلنا الحداد ثلاثة أيام.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن قائد الثورة الإيرانية قال في بيان إن "انتقاماً قاسياً بانتظار المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدم الجنرال سليماني ودم باقي الشهداء في حادث ليلة أمس" حسب قوله.

ونوه إلى أن "سليماني هو رمز دولي للمقاومة وكل عشاق المقاومة سيطالبون بدمه، قائلا، على كافة الاصدقاء والأعداء أن يعلموا أن خط المقاومة سيتواصل باندفاع أكبر وأن النصر الحاسم سيكون حليفه".

وأوضح أن "فقدان اللواء سليماني مرير لكن مواصلة الجهاد حتى تحقيق النصر النهائي ستكون أكثر مرارة على المجرمين".

وأكد "أن الشعب الإيراني سيخلد اسم قاسم سليماني والذين معه لاسيما أبو مهدي المهندس".

وأعلن قائد الثورة الإيرانية "الحداد العام لثلاثة أيام على مقتل قاسم سليماني وقدم التعازي لجميع أفراد أسرته".