إمبراطور اليابان يتمنى عاماً بلا كوارث

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

أعرب إمبراطور اليابان الجديد، ناروهيتو، أمس، عن تمنياته بعام لا يشهد كوارث طبيعية، وذلك في أول كلمة له منذ اعتلائه العرش أمام عشرات آلاف المهنئين بالعام الجديد. وخاطب ناروهيتو الجموع قائلاً: «يسرني أن أحتفل بالعام الجديد معكم»، فيما كان العديد منهم يلوحون بأعلام يابانية ويهتفون: «يعيش».

وأضاف الإمبراطور البالغ 59 عاماً وإلى جانبه الإمبراطورة ماساكو: «ومن ناحية أخرى أشعر بالقلق، لأنّ العديد من الأشخاص ما زالوا يعيشون حياة صعبة بسبب الأعاصير والأمطار الغزيرة العام الماضي، آمل أن تكون هذه السنة طيبة وتنعم بالأمان من دون أي كوارث طبيعية».

وزار الإمبراطور وزوجته، الشهر الماضي، مواطنين في مناطق شمال شرقي اليابان اجتاحها الإعصار القوي هاغيبيس في أكتوبر، الذي أودى بأكثر من 80 شخصاً، وألحق أضراراً هائلة بالبنية التحتية. وحضر الاحتفال بالعام الجديد أيضاً أكيهيتو، والد ناروهيتو، الذي أصبح أول إمبراطور ياباني يتخلى عن العرش في نحو قرنين، عندما تنحى في 30 أبريل بعد حكم استمر ثلاثة عقود.

ويفتح القصر المركزي في طوكيو الذي تحيط به جدران من الحجر والخنادق، أمام العامة مرتين في العام، الأولى في عيد الإمبراطور والثانية في رأس السنة، عندما يستقبل الإمبراطور وعائلته المهنئين.