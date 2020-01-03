بلجيكا تعلق عملية تسليم بوجديمون لإسبانيا

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

أصدرت محكمة بلجيكية، أمس، حكماً بتعليق عملية تسليم رئيس إقليم كتالونيا السابق الانفصالي كارلس بوجديمون لإسبانيا، وبالمثل زميله السياسي المؤيد لاستقلال كتالونيا أنتوني كومين، وفقاً لما صرح به محاميهما.

وكتب بوجديمون على «تويتر»: «لقد اعترف القضاء البلجيكي بحصانتنا وقرر تعليق مذكرة التوقيف والتسليم». وذكر المحامي سيمون بيكيرت أن القاضي قرر أيضاً سحب أي شروط حول حرية بوجديمون وكومين.

وقال بيكيرت عن قرار القاضي: «قرر أنه ما دام البرلمان الأوروبي لم يُسقط حصانتهما، فإن الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليمهما لا يمكن أن تستمر». وهرب بوجديمون من إسبانيا بعد استفتاء أكتوبر 2017 المحظور حول استقلال كتالونيا.

وتم اعتقاله لفترة قصيرة في ألمانيا عام 2018 قبل سفره إلى بلجيكا. وأصدرت إسبانيا مذكرة توقيف أوروبية بحق بوجديمون وكذلك كومين، الذي يعيش أيضاً في بلجيكا. وبوجديمون وكومين مطلوبان في إسبانيا بتهمة التمرد والفتنة.