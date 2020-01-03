«داعش» يتبنّى هجوماً في القوقاز الروسي

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، أن رجلين هاجما هذا الأسبوع مركزاً للشرطة في القوقاز الروسي، ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل، ينتميان للتنظيم.

واقتحم المهاجمان بسيارتهما نقطة تفتيش للشرطة في ماغاس عاصمة جمهورية إنغوشيا في القوقاز الروسي والحدودية مع الشيشان.

وأفادت السلطات المحلية، بأن الرجلين هاجما بعد ذلك عناصر الشرطة بالسكاكين. وفي بيان نشر على تطبيق تلغرام، أشار التنظيم إلى أنّ المهاجميْن مقاتلان في صفوفه، وأنّ هجومهما أدى لمقتل اثنين من قوات الأمن وإصابة العديد بجروح.

بدورها، أعلنت سلطات إنغوشيا والمحققون الروس عن مقتل شرطي، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، دون أن تؤكد مقتل شخص آخر. والمشتبه بهما في تنفيذ الهجوم هما أحمد إيماغوجيف، بطل كباش المولود في العام 1996، والآخر هو ميكاييل ميزييف من مواليد العام 2001، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية عن السلطات.

وقتل ميزييف، فيما أصيب الآخر بجروح، وهو متواجد في المستشفى، حيث استعاد الوعي، وفق السلطات. وحمّل حاكم إنغوشيا، الشرطة المحلية المسؤولية عن الهجوم، معتبراً أن إهمالها ليلة رأس السنة، التي يحتفل بها على نطاق واسع في روسيا، قد سهّل وقوعه. وفتح تحقيق بتهمة محاولة قتل عناصر من قوات الأمن، لكن لم تتم الإشارة إلى فعل إرهاب.