ترامب يتفوق على الديمقراطيين في جمع التبرعات لحملته الانتخابية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

تمكن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جمع مبلغ كبير من التبرعات لحملته لانتخابات 2020، ما يوضح حجم التحدي الذي يواجهه منافسوه الديمقراطيون في بداية العام الانتخابي.

وبلغ إجمالي التبرعات 143 مليون دولار، وفق الحملة. وقال براد براسكال مدير حملة ترامب 2020 في بيان، إنّ مبلغ التبرعات هذا جعل من حملة إعادة انتخابه قوة هائلة لا يمكن وقفها.

وأضاف أن الديمقراطيين والإعلام انشغلوا بحملة مسعورة مشينة لعزل الرئيس، بينما كانت حملة الرئيس تصبح أكبر وأقوى وجمعت أكبر قدر من التبرعات في هذه الدورة.

منافس

وأعاد ترامب نشر تغريدة بشأن التقرير الذي يصف تمكن حملته من جمع 10 ملايين دولار في يومين فقط بعد تصويت مجلس النواب لعزله.

ويزيد هذا المبلغ كثيراً عن المبالغ التي جمعها منافسو ترامب الديمقراطيون على الرئاسة ومن بينهم السيناتور بيرني ساندرز الذي حصل على أكبر مبلغ يجمعه مرشح ديمقراطي وهو 34.5 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019. وقال فريق ساندرز إنه حقق عتبة الخمسة ملايين دولار من التبرعات الفردية، وهو المبلغ الذي لم تتمكن حملته الانتخابية في 2016 من تجاوزه حتى مارس 2016.

كما حقق المنافس الديمقراطي بيت بوتيدجادج، تبرعات كبيرة حيث تمكن من جمع 24.7 مليون دولار في الربع الأخير، ليجمع في عام 2019 بأكمله أكثر من 76 مليون دولار.

وشكل بوتيدجادج الذي شغل منصب رئيس بلدية ساوث بند في ولاية إنديانا، مفاجأة الحملة الانتخابية لعام 2020، ويتصدر استطلاعات الرأي في أيوا، الولاية التي ستكون أول من يصوت في الانتخابات التمهيدية في الثالث من فبراير.

انتخابات

بدوره، قال بيرني ساندرز، المرشح الديمقراطي المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمام مؤيديه، إن لديه أعداداً من المتبرعين أكثر من ترامب. ووفق ما أوردته وكالة أنباء بلومبرغ، تنبأ ساندرز بأن تجمع حملته أكثر من مليار دولار إذا ما فاز بترشيح الديمقراطيين لخوض الانتخابات الرئاسية أمام ترامب.

وقال ساندرز، السيناتور عن ولاية فيرمونت، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن المتبرعين لحملته الانتخابية تجاوزوا خمسة ملايين متبرع خلال الربع الأخير من عام 2019، وتوقع أن يصل العدد إلى 50 مليوناً، حال فاز بتذكرة الترشح للسباق الرئاسي.

وتابع المرشح المحتمل: «يقدم كل متبرع حوالي 27 دولاراً، وهو ما يعني أن المبلغ قد يصل إلى مليار دولار، إنه أمر سافر ومخزٍ أن تصل تكاليف الانتخابات إلى هذا الحد، ولكن حملتنا أثبتت أننا سنتمكن من جمع ما يكفي ويزيد من أجل الفوز».