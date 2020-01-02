جونسون يعد بتوحيد بريطانيا «المنقسمة» 2020

المصدر: لندن ـ وكالات

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه سيوحد بلاده المنقسمة في العام الجديد، عندما تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلاً للبريطانيين إنهم ينتظرون سنة رائعة وعقداً من الزمن غير عادي.

وقال جونسون الذي فاز بأغلبية برلمانية كبيرة في انتخابات جرت منذ أكثر بقليل من أسبوعين في رسالة بمناسبة العام الجديد، إن مهمته الأولى هي ضمان إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من التكتل، ثم تضميد الجراح التي فتحها الاستفتاء.

وأضاف: «بينما نقول وداعاً لعام 2019، يمكننا أيضاً أن نطوي صفحة الانقسام والضغائن وعدم اليقين التي سيطرت على الحياة العامة وأعادتنا للوراء كثيراً، الآن لدينا برلمان جديد، انتخبه الشعب لتحقيق أولويات الشعب، سيحترم في النهاية الاستفتاء وينجز الخروج، لذا سننتهي من الخروج قبل نهاية هذا الشهر».

وتعهّد جونسون بعدم إضاعة الوقت في سبيل إتمام خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، قبل أن يلتفت إلى أولويات الشعب من تمويل مدارس ومستشفيات. ووعد جونسون بإتمام «بريكست» بحلول نهاية يناير الجاري. وقال جونسون: «لقد بدأ التشريع اللازم عملية مروره بالبرلمان، وبمجرد عودة النواب إلى وستمنستر، لن نضيع أي وقت في إتمام العمل».

على صعيد متصل، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالحفاظ على علاقة قوية بين بريطانيا وفرنسا بعد «بريكست»، داعياً لبناء أوروبا ذات سيادة على صعيد الدفاع والأمن والمناخ والصعيد الرقمي.

وأضاف: «أوروبا التي تفخر بنموذجها الديمقراطي الذي يجمع بين الحرية والتضامن ستكون درعنا، خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي هو اختبار، سأعمل على الحفاظ على علاقة قوية بين بلدينا».