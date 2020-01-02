أستراليا تكافح الحرائق لإنقاذ آلاف العالقين

المصدر: سيدني - أ.ف.ب

تجرى في أستراليا عملية إغاثة واسعة لمساعدة آلاف اللاجئين في المدن الساحلية، بعدما فروا من نيران الحرائق التي تلتهم مساحات شاسعة في البلاد وتسببت بمقتل ثمانية أشخاص خلال 48 ساعة.

وتمت تعبئة سفن وطائرات حربية من أجل تقديم المساعدة الإنسانية، وتقييم الأضرار بعد أسوأ يوم منذ بدء موسم الحرائق في سبتمبر. وأعلنت الشرطة، العثور على ثلاث جثث جديدة، أمس، ما يرفع عدد القتلى منذ مساء الاثنين إلى ثمانية أشخاص. ويسود القلق الشديد حول مصير العديد من الأشخاص المفقودين، فيما ما زالت النيران المستعرة تلتهم جنوب شرق البلاد.

ملاجئ

وأتى اللهب على أكثر من 200 منزل، فيما باتت بعض القرى رماداً. وما زال آلاف السياح والسكان المحليين عالقين في البحر ومحاصرين بالنيران في جنوب شرق البلاد. وأدت النيران إلى انقطاع متكرر للكهرباء وخطوط الهاتف والإنترنت.

وواجه عناصر الإطفاء صعوبات في إنقاذ أشخاص أصيبوا بحروق في مناطق نائية. وأجلي سكان ثلاث مناطق نائية على الأقل جواً وفق رئيس خدمة الإطفاء في ولاية نيو ساوث ويلز شاين فيتسيمونز. وبينما تواصل النيران، التهام مناطق في كافة أرجاء البلاد، استغل بعض المنكوبين فتح الطرقات لوقت قصير ليعودوا إلى بيوتهم، لكن يستعد آخرون إلى قضاء ليلة ثانية في الملاجئ. وفي مدينة إيدن الساحلية في ولاية نيو ساوث ويلز، نصب الهاربون من الحرائق خيماً في ملاعب لكرة القدم.