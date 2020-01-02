إمبالو يفوز برئاسة غينيا بيساو

المصدر: بيساو - وكالات

أعلنت لجنة الانتخابات في غينيا بيساو، الأربعاء، فوز سيسوكو إمبالو بالانتخابات الرئاسية بنسبة % متفوقاً على منافسه دومينجوز سيموز بيريرا الذي ينتمي للحزب الحاكم. وكان إمبالو (47 عاماً) قد حل ثانياً في الجولة الأولى من الانتخابات التي أُجريت الشهر الماضي بحصوله على 28% من الأصوات مقابل 40% لبيريرا.

وقبل جولة الإعادة، حظي إمبالو بدعم الرئيس الحالي جوزيه ماريو الذي لم يتمكن من الوصول للجولة الثانية بعد حصوله على 12% في الجولة الأولى.

كان الناطق باسم سيسوكو إمبالو الذي كان جنرالاً بالجيش وتولى رئاسة الوزراء أعلن أن إمبالو في طريقه للفوز في الانتخابات الرئاسية بغينيا بيساو. وقال جبريل بالدي، الناطق باسم حملة إمبالو، إن إعلان الفوز قائم على رصد الحملة للنتائج الأولية التي جمعها مراقبوها في جميع المناطق.