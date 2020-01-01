جونسون لن يتمسك بالموعد النهائي لـ «بريكست»

المصدر: ■ لندن - وكالات

قال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة فيل هوجان، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لن يتمسك بالموعد النهائي الذي حدده لمغادرة الاتحاد الأوروبي (بريكست) بحلول نهاية 2020.

وأضاف هوجان في تصريحات لصحيفة «أيريش تايمز» الاثنين: «في الماضي شهدنا تشبث رئيس الوزراء بالموعد النهائي لبريكست بدلاً من تمديده، لمجرد أن يفعل ذلك فقط».ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يناير، مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020.

وحذر هوجان من أن خروج بريطانيا من دون اتفاق «سوف يسكب زيتاً على النار وينذر بتقسيم الأسر والمجتمعات والمناطق». في الأثناء، أعلنت حكومة جونسون عن رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من أربعة أضعاف معدل التضخم.