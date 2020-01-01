ألعاب نارية في العالم ونار حرائق في أستراليا

المصدر: ■ سيدني، هونغ كونغ - وكالات

استقبل الملايين العام الجديد بالألعاب النارية والرقص في الدول التي بدأ فيها العام بالتوقيت المحلي، لكن الظلال القاتمة لحرائق غابات مميتة خيمت على الاحتفالات في أستراليا.

كما عكرت الاحتجاجات في هونغ كونغ والهند صفو الاحتفالات.

وكان سكان نيوزيلندا من بين أوائل من استقبلوا العام الجديد، وأضاءت الألعاب النارية التي أطلقوها السماء ليلاً فوق أوكلاند.

واحتشدت جموع غفيرة في ميناء سيدني لمشاهدة الألعاب النارية الشهيرة التي تُطلق في أستراليا عشية العام الجديد، رغم أن دخان الحرائق أحال لون سماء الليل في البلدات الساحلية القريبة إلى الأحمر القاني.

وألغت بلدات كثيرة على الساحل الشرقي فعاليات الألعاب النارية فيها مع تدفق آلاف السكان على الشواطئ هرباً من الحرائق.

وقرر الآلاف في الهند أيضاً استقبال العام الجديد باحتجاجات رفضاً لقانون الجنسية الجديد الذي يعتبرونه تمييزاً ضد المسلمين وتقويضاً للدستور العلماني للبلاد.

انتقاد

ومضت سيدني المضي قدماً بعرض الألعاب النارية الذي تقيمه على الرغم من مطالبة بعض المواطنين بإلغائه تضامناً مع المناطق التي تستعر فيها حرائق الغابات.

ونشر بعض السائحين المحاصرين في البلدات الساحلية صوراً باللون الأحمر القاني للسماوات التي يملؤها الدخان على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر في إحدى الصور التي تم التقاطها من على الشاطئ أشخاص ينامون متجاورين على الرمال بينما ارتدى بعضهم أقنعة الغاز.

احتجاجات

في هونغ كونغ التي هزتها على مدى شهور مظاهرات حاشدة، ألغت الحكومة الألعاب النارية التي تتمتع بشعبية عشية عيد الميلاد في ميناء فيكتوريا لدواع أمنية، في الوقت الذي نظم المحتجون المزيد من المظاهرات. وتلقى المحتجون بحسب كتابات في مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لارتداء أقنعة في مظاهرة عنوانها «لا تنسوا 2019 وثابروا في 2020».

ونشرت السلطات 6 آلاف عنصر من قوات الأمن ودعت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام إلى الهدوء والمصالحة في كلمتها المصورة بمناسبة العام الجديد.

عاصفة ثلجية

غطى منخفض جوي شمال اليابان، أمس، مع تحذير سلطات الأرصاد الجوية من أنه من المتوقع أن تجتاح عاصفة ثلجية ورياح قوية المنطقة. وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تجتاح عاصفة شتوية شديدة جزيرة هوكايدو شمالي البلاد ومناطق ساحل بحر اليابان. وحذرت من ظروف تسود فيها رياح عنيفة وعاصفة ثلجية واضطرابات في حركة المرور. طوكيو- د.ب.أ