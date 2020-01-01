اختطاف 8 بحارة بهجوم على سفينة نفط يونانية في الكاميرون

اختطف ثمانية بحارة صباح أمس في هجوم شنه «مسلحون» على ناقلة نفط يونانية راسية في ميناء مدينة ليمب الواقعة غرب الكاميرون، حسبما ذكرت وزارة التجارة البحرية اليونانية في بيان. خلال الهجوم على الناقلة «هابي ليدي (السيدة السعيدة)»، أصيب بحار يوناني من أفراد الطاقم الذي يضم 28 بحاراً في الكاحل جراء ارتداد طلق ناري وتم إسعافه في مستشفى محلي، بحسب المكتب الصحافي لشرطة الموانئ اليونانية. والبحارة الثمانية المختطفون هم خمسة يونانيين بينهم القبطان وفلبينيان اثنان وأوكراني. وقال البيان: «تم إبلاغ وزير التجارة البحرية يوانيس بلاكيوتاكيس الذي يتابع الأمر عن كثب مع وزارة الخارجية اليونانية وهيئة إدارة الناقلات». وتعود ملكية الناقلة لشركة «ايسترن ميديتيرانيان أثينا» ومقرها أثينا. أثينا - أ.ف.ب

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