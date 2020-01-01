بينغ يشيد بإنجازات الصين رغم الصعوبات

المصدر: ■ بكين - د.ب.أ

ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس، خطابًا متلفزًا بمناسبة رأس السنة الميلادية، أشاد فيه بالإنجازات التي حققتها بلاده على مدار العام الماضي، رغم الاحتجاجات الصاخبة التي شهدتها هونغ كونغ.

وأشاد شي جين بينغ بافتتاح مطار داشينغ الدولي الجديد في بكين، وهبوط المسبار القمري «تشانج إي-5»، وعملية الإطلاق التجريبي الناجح لصاروخ «لونغ مارش 5»، وجهود الحكومة في مكافحة الفقر، وتدشين أول حاملة طائرات صينية محلية الصنع.

ولخص الخطاب، الذي تم بثه على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون الحكومي، أحداث عام كامل، واجهت فيه الصين العالم بثقة وجرأة أكبر من أي وقت مضى وتلقت ردود فعل غير مسبوقة من الخارج نتيجة لذلك.

واستمرت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين في عامها الثاني، وأدت إلى توترات بين القوتين العظميين وأكبر اقتصادات العالم وألقت بظلالها على الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في أكتوبر الماضي. وتفاقمت المواجهات في الخارج بسبب الأزمات في الداخل.

وفي ظل الحرب التجارية، تباطأ معدل النمو الاقتصادي في الصين إلى 6 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ 27 عاماً.