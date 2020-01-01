بالفيديو.. مقتل 10 سجناء خلال مواجهات بمركز اعتقال في فنزويلا

المصدر: أ ف ب

قُتل عشرة سجناء على الأقل خلال مواجهات بين عصابات عدة داخل مركز اعتقال بولاية زوليا بشمال غرب فنزويلا، على ما قالت منظمة غير حكومية فنزويلية تدافع عن حقوق السجناء أمس الثلاثاء.

وكتبت منظمة "نافذة على الحرية" عبر تويتر: "حرب عصابات في مركز اعتقال كابيماس في ولاية زوليا (...) هناك ما لا يقل عن عشرة قتلى"، في وقت لم يصدر تعليق فوري عن السلطات الفنزويلية.