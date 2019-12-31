جونسون لن يتمسك بالموعد النهائي لبريكست

المصدر: (د ب أ)

قال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة، فيل هوجان، أمس الاثنين إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لن يتمسك بالموعد النهائي الذي حدده لمغادرة الاتحاد الأوروبي (بريكست) بحلول نهاية 2020.

وأضاف هوجان في تصريحات لصحيفة "أيريش تايمز": "في الماضي شهدنا تشبث رئيس الوزراء بالموعد النهائي لبريكست بدلا من تمديده، لمجرد أن يفعل ذلك فقط".

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يناير، مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020. وتعهد جونسون بالتمسك بذلك الموعد النهائي سواء أبرمت بريطانيا اتفاقا نهائيا مع التكتل أم لا.

وحذر هوجان من أن خروج بريطانيا بدون اتفاق "سوف يسكب زيتا على النار وينذر بتقسيم الأسر والمجتمعات والمناطق".

وأضاف: "استند الكثير من الجدل في المملكة المتحدة على مدار السنوات الأربع الماضية إلى فكرة خاطئة تتعلق بأنه من الممكن أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على جميع مزايا العضوية في الاتحاد الأوروبي".

وأردف: "والآن وبعد توقف الجمود السياسي في وستمنستر ، يجب أن تستند المرحلة التالية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الواقعية والحقائق الثابتة".

وقال إن الجانبين بحاجة إلى المضي قدما إلى الأمام بهدوء وبشكل متسق.

