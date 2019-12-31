بومبيو يزور أوكرانيا بداية 2020

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

يزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الثالث من الشهر المقبل أوكرانيا الواقعة في صلب الفضيحة التي تشهدها الولايات المتحدة والتي كلفت الرئيس دونالد ترامب قضية عزل متوقعة أمام الكونغرس الأمريكي.

ويجري بومبيو خصوصاً مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، بحسب ما أعلنت الاثنين الخارجية الأمريكية. وهو أرفع مسؤول أمريكي يزور أوكرانيا منذ اندلاع هذه الفضيحة في سبتمبر 2019.

وتم توجيه اتهام تجاوز السلطة رسمياً لترامب في 18 من الشهر الجاري من مجلس النواب؛ وذلك لطلبه من نظيره الأوكراني التحقيق حول خصومه الديمقراطيين وضمنهم جو بايدن الأوفر حظاً لمنافسته في نوفمبر 2020 على الرئاسة. وهو مُتهم بتجميد مساعدة عسكرية مهمة لسلطات كييف مقابل تلبية طلبه.