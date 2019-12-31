ميركل تدعو الألمان للتفاؤل بالعقد العشريني

المصدر: برلين - د.ب.أ

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مواطنيها للتشجع والتفاؤل والتفكير الجديد، قائلة في كلمتها بمناسبة بدء العقد العشريني: «من الممكن أن تكون سنوات العشرينات جيدة».

وشددت ميركل في كلمتها بمناسبة العام الجديد، التي نشرت اليوم الاثنين، على ضرورة أن تستغل ألمانيا نقاط قوتها وأن تراهن عما يربط مواطنيها. وأشارت ميركل، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي، إلى التحديات التي ينطوي عليها التقدم الرقمي بالنسبة لحياة جميع الناس في جميع المجالات.

وخصت بالذكر عالم العمل، وأكدت ضرورة أن يتوفر للمواطنين مستقبلاً عمل جيد ووظيفة مؤمنة وراتب تقاعدي يمكن الاعتماد عليه.

وتابعت: «نحتاج في سبيل تحقيق ذلك امتلاك الشجاعة من أجل التفكير بشكل جديد وامتلاك القوة التي تمكننا من ترك طرق معروفة والاستعداد للإقدام على الجديد والحزم من أجل التعاون بشكل أسرع، وأن نكون على قناعة بأنه من الممكن أن ينجح اللامألوف».

كما شددت ميركل على ضرورة التغلب على «التحدي الذي يواجه البشرية» وقالت: «إن احترار كوكبنا أمر واقعي، إنه يهدد بالخطر».

وأعلنت المستشارة الألمانية دعمها لأن تكثف أوروبا جهودها لإيصال صوتها بشكل أقوى إلى أرجاء العالم، وقالت إن ألمانيا ستعمل على ذلك خلال توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي العام المقبل على أن تكون أوروبا صوتاً أقوى في العالم.