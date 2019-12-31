مقتل 18 مدنياً في هجوم لجماعة متمرّدة شرق الكونغو

المصدر: بيني - أ.ف.ب

قُتل 18 مدنياً في هجوم شنّته جماعة «القوى الديمقراطية المتحالفة» في بيني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

وقال حاكم منطقة بيني دونات كيباوا: «حصل توغّل للقوى الديمقراطية المتحالفة في أبيتينا-سانا. لقد قتلت هذه القوى 18 مدنياً بالسلاح الأبيض». وأُحرق في الهجوم عدد من المنازل.

وأعلن تيدي كاتاليكو وهو مسؤول في شبكة منظّمات المجتمع المدني في بيني أنه «تم إبلاغ السلطات بوجود أشخاص مشبوهين في غرب أويشا». وتابع: «نطالب القوات المسلّحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بشن عميات في الجانب الغربي أيضاً من أجل حماية المدنيين».

وتقع مدينة أبيتينا-سانا على بعد 16 كيلومتراً إلى الغرب من أويشا، كبرى مدن بيني، في منطقة يدعوها السكان «مثلث الموت» الذي يجمع مباو وإيرينغيتي وأويشا.

وتألّفت «القوى الديمقراطية المتحالفة» في الأصل من متمرّدين تمركزوا في العام 1995 في شرق الكونغو لشن هجمات على كمبالا. لكنّهم أوقفوا منذ زمن عملياتهم ضد أوغندا المجاورة وانخرطوا في المجتمع الكونغولي.