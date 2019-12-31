البيت الأبيض يتوقع اتفاق التجارة مع الصين خلال أسبوع

المصدر: واشنطن - وكالات

قال بيتر نافارو، مستشار التجارة للبيت الأبيض، أمس، إن من المرجّح أن توقّع الولايات المتحدة والصين على المرحلة 1 من اتفاق التجارة الجديد أوائل 2020.

وقال نافارو، في مقابلة مع «فوكس نيوز»: «من المرجّح أن يكون التوقيع عليه خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك. ننتظر الترجمة لا أكثر».

ومن جهته، قال دبلوماسي صيني بارز إن الصين ستحترم الالتزامات التجارية التي تعهدت بها في المرحلة الأولى لمفاوضاتها مع أمريكا، وأشار إلى أهمية أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها بشأن قضايا مثل تايوان، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ في تقرير لها يوم الأحد.

وقال تسوي تيان كاي، السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، في مقابلة مع التليفزيون الصيني الرسمي «سي جي تي إن»، إن الحديث عن حرب باردة جديدة تصرّف «غير مسؤول مطلقاً».