إعصار «فانفوني» يودي بحياة 41 شخصاً في الفلبين

المصدر: مانيلا - أ.ف.ب

ارتفعت حصيلة الإعصار فانفوني الذي ضرب وسط الفلبين يوم عيد الميلاد إلى 41 قتيلاً، بحسب ما ذكرت السلطات أمس، فيما لا يزال عشرات الآلاف في مراكز الإخلاء.

وغادر «فانفوني» الفلبين، أول من أمس، بعد أن دمر العديد من الجزر في فيساياس التي تضم منتجعات سياحية بوسط الفلبين. لكن حجم الأضرار التي خلفها بدأ يتضح مع ورود التقديرات.

وارتفع عدد القتلى من 28 الجمعة إلى 41 أمس. ومن بين القتلى ثلاثة من طاقم قارب قتلوا بعد انقلاب قاربهم بسبب الرياح العاتية. كما أصيب عنصر شرطة بصعقة كهربائية بسبب سقوط عمود كهرباء. كما قتل شخص بسقوط شجرة عليه.

وصرح الناطق باسم وكالة الكوارث الوطنية مارك تيمبال «نأمل في ألا يكون هناك مزيد من القتلى»، فيما لا تزال السلطات تبحث عن 12 مفقوداً.

وأظهر تقرير الوكالة الأخير أن 1,6 مليون شخص تضرروا من الإعصار الذي دمر أكثر من 260 ألف منزل وأجبر نحو مئة ألف شخص على الفرار من ملاجئ الطوارئ.