تبادل للأسرى بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا

المصدر: كييف - أ.ف.ب

نفذت كييف والانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا، أمس، عملية تبادل شملت مئتي شخص، هي الأولى من نوعها منذ عام 2017 وتشكل مرحلةً جديدة من خفض التصعيد في النزاع الوحيد المستمر في أوروبا. ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعملية التبادل، وفق ما أعلن الكرملين إثر اتصال هاتفي بين الرئيس والمستشارة.

واعتبر بوتين وميركل أن «تبادل الأسرى الذي حصل اليوم في منطقة دونيتسك إيجابي»، بحسب بيان للرئاسة الروسية. وقالت الرئاسة الأوكرانية عير فيسبوك: «عمليات الإفراج المتبادلة قد تمت»، مشيرةً إلى أنها تنتظر عودة 76 شخصاً إلى البلاد.

وأعلن الانفصاليون في «جمهوريتي» دونيتسك ولوغانسك لوكالات أنباء روسية تسلمهم دفعتين متتاليتين من 61 و63 شخصاً، بينهم مواطنون روس وبرازيلي كانوا يقاتلون في صفوف المتمردين.