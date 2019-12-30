بوتين يشكر ترامب على تقديم معلومات أتاحت إحباط اعتداءات

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، الشكر إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب على تزويد روسيا بمعلومات استخباراتية أتاحت لها إحباط اعتداءات على أراضيها، وفق ما أفاد الكرملين.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان إن «بوتين شكر دونالد ترامب على نقل معلومات عبر الأجهزة الخاصة أتاحت منع تنفيذ أعمال إرهابية في روسيا». ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الأجهزة الأمنية الروسية أنها اعتقلت، الجمعة، روسيين يشتبه بأنهما كانا يعتزمان ارتكاب اعتداء في سان بطرسبرغ «في أماكن يرتادها عدد كبير من الناس» خلال احتفالات رأس السنة.

وأوضحت الأجهزة أن عملية الاعتقال جرت «استناداً إلى معلومات استخباراتية تلقيناها أخيراً من شركائنا الأمريكيين». وأضافت أن «الشخصين المعتقلين يملكان أدلةً على التحضير لعمل إرهابي»، لافتة إلى فتح تحقيق في هذا الشأن.