إنقاذ 31 مهاجراً أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي

المصدر: كاليه (فرنسا) - وكالات

أُنقذ، أمس، حوالي ثلاثين مهاجراً كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل البريطانية على متن مركبين في بحر المانش، حسب ما أعلنت السلطات الفرنسية.

وأوضح خفر سواحل بحر المانش وبحر الشمال في بيان أن عملية إنقاذ أولى بدأت نحو الساعة 02,00، وقُدمت المساعدة إلى 11 شخصاً بينهم «طفلان صغيران» كانوا على متن مركب تعطّل محرّكه على بعد حوالي 5,5 كلم قبالة سواحل كاليه في شمال فرنسا.

وعند الساعة 07,00، أُنقذ عشرون مهاجراً كانت حرارة أجسامهم بدأت بالانخفاض، وبينهم امرأة حامل، على متن «زورق صغير» قبالة سواحل دونكيرك على بعد حوالي أربعين كيلومتراً نحو شرق كاليه.

ونقل مركب لدورية جمارك جميع المهاجرين بأمان إلى الأراضي الفرنسية.

إنقاذ

في السياق، رست سفينة الإنقاذ الألمانية «آلان كردي» في ميناء إيطالي بجنوب صقلية، بعد أن كانت أنقذت 32 مهاجراً في البحر المتوسط الأسبوع الماضي.

وكان ناطق باسم مؤسسة «سي-آي» الخيرية الألمانية المسؤولة عن تشغيل السفينة صرح بأنه قد تم السماح للسفينة بالرسو في ميناء «بوتسالو». ونزل المهاجرون أمس.

وأنقذت سفينة «آلان كردي» المهاجرين من قارب مكتظ قبالة السواحل الليبية، بعد أن تلقت مكالمة استغاثة مساء الخميس الماضي.

وقال جميع من تم إنقاذهم إنهم مواطنون ليبيون.

رفض

وأوضح الناطق باسم «سي-آي» أن عملية الإنقاذ كانت أسرع بكثير من العمليات السابقة، ما يشير إلى أنه سيكون «من الطبيعي» في عام 2020 إنقاذ الناس ونقلهم إلى مكان آمن.

وقد رفضت إيطاليا ومالطا مراراً منذ العام الماضي، فتح موانئهما أمام سفن إنقاذ المهاجرين، ما لم توافق دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على استقبال بعض المهاجرين.