البيت الأبيض: زعيم كوريا الشمالية قد يعيد التفكير في «هدية الكريسماس»

المصدر: واشنطن - وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، أمس، إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، ربما يكون قد أعاد التفكير في «هدية الكريسماس» التي وعد الولايات المتحدة بها، وذلك في خضم «دبلوماسية شخصية رفيعة المستوى من جانب الرئيس دونالد ترامب».

وذكر أوبراين في حديث مع شبكة (إيه بي سي) نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء مقتطفات منه: «لقد تعاملت عدة إدارات، جمهورية وديمقراطية، مع هذا الوضع على مدار سنوات». وأضاف: «لقد اتخذ الرئيس ترامب مساراً مختلفاً بالدبلوماسية الشخصية، وحتى الآن حققنا بعض النجاح». وتابع: «ثمة علاقة شخصية طيبة تجمعهما، لذلك فإنه ربما يكون قد أعاد النظر في ذلك لكن علينا أن ننتظر ونرى».

وقال أوبراين، إن الولايات المتحدة ستشعر بإحباط شديد إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة لصاروخ طويل المدى أو صاروخ نووي، وستتخذ الإجراء المناسب بوصفها صاحبة أحد أقوى الجيوش وقوة اقتصادية.