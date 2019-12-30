50 وفاة بسبب البرد في بنغلاديش

المصدر: داكا - وام

لقي 50 شخصاً على الأقل مصرعهم بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح بنغلاديش. وقالت عائشة أختر المسؤولة في مديرية الصحة البنغالية: إن ما لا يقل عن 17 شخصاً قضوا بسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي، بينما توفي 33 آخرون بسبب الإسهال وأمراض أخرى في أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 نوفمبر إلى 28 ديسمبر.

ولفتت إلى أن المستشفيات مكتظة بالمصابين بأمراض مرتبطة بالبرد مثل الإنفلونزا والجفاف والالتهاب الرئوي.

في غضون ذلك، ذكر مكتب الأرصاد الجوية في بنغلاديش أن أدنى درجة حرارة بالبلاد لهذا العام سُجلت في الصباح الباكر أمس، عند 4.5 درجات مئوية في بلدة تيتوليا الحدودية في شمال بنغلاديش.