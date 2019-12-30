هجوم بالسلاح الأبيض استهدف منزل حاخام قرب نيويورك

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

جرح 5 أشخاص كانوا مجتمعين للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي، في هجوم بالسلاح الأبيض استهدف منزل حاخام، أول من أمس، قرب نيويورك، وصفه الحاكم بـ«العمل الإرهابي».

وأفاد المجلس اليهودي الأرثوذكسي للشؤون العامة على تويتر «ورد اتصال يفيد عن عملية طعن جماعي» مساء السبت ضد «منزل حاخام حاسيدي»، مشيراً إلى وقوع خمسة جرحى بينهم اثنان في حال حرجة. وأضاف المجلس «نقل خمسة أشخاص أصيبوا طعناً إلى مستشفيات محلية وجميعهم يهود حاسيديون»، مشيرة إلى أن اثنين منهم في حال حرجة.

ورفضت الشرطة المحلية أن تؤكد عدد الجرحى، مشيرةً إلى توقيف مشتبه به واحتجاز سيارة. واعتبر حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو عند وصوله إلى موقع الاعتداء، أن ما حصل «عمل إرهابي».