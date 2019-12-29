أوروغواي تضبط 4.4 أطنان كوكايين بمليار دولار

المصدر: مونتيفيديو - د.ب.أ

أعلن الادعاء العام في أوروغواي أن الشرطة ضبطت كمية ضخمة قياسية من مخدر الكوكايين تقدَّر بـ4.4 أطنان في حاويات بميناء العاصمة مونتيفيديو.

وأضاف الادعاء أنه تم ضبط طن آخر من الكوكايين في مزرعة بمنطقة سوريانو.

وتُعدّ الكمية المضبوطة أكبر كمية كوكايين يتم ضبطها في تاريخ أوروغواي. وبحسب تقارير إعلامية، فإن القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة تتجاوز مليار دولار.

وألقت السلطات القبض على أربعة مشتبه فيهم، بينهم مالك المزرعة، وتفيد التحقيقات الأولية بأن الكوكايين كان مخبأ داخل حاويات تضم فول الصويا، وكان من المقرر تهريبها إلى مدينة لومي، عاصمة توجو، غربي أفريقيا. وتُعدّ أوروغواي من أهم أراضي العبور بالنسبة إلى تجارة المخدرات العالمية، ويمر الجزء الأكبر من المخدرات التي يتم تهريبها من دول الأنديز إلى أوروبا عبر غرب أفريقيا.