شرطة هونغ كونغ تعتقل مثيري الشغب في مركز للتسوّق

المصدر: هونغ كونغ - رويترز

ألقت الشرطة في هونغ كونغ القبض على نحو 12 متظاهراً واستخدمت رذاذ الفلفل أمس، لتفريق احتجاج في مركز للتسوق يهدف لتعطيل عمليات البيع في المتاجر قرب الحدود مع البر الرئيسي الصيني. وينظم المحتجون مظاهراتهم في مراكز التسوق في أنحاء هونغ كونغ منذ الأسبوع الماضي.

وشارك أكثر من مئة محتج أمس، في مسيرة عبر مركز للتسوق في شيونج شوي وهم يهتفون «عودوا للصين». وتقع تلك المنطقة قبالة مدينة شينجن الصينية وتشتهر بما يسمى بالتجار الموازين الذين يشترون كميات كبيرة من السلع المعفاة من الجمارك في هونغ كونغ ويعودون لبيعها في البر الرئيسي.

وسبق أن استهدف محتجون في هونغ كونغ تجاراً صينيين، إذ يلقون عليهم باللوم في ازدحام المدينة وارتفاع أسعار الإيجار. وتسبب الاحتجاج في إغلاق الكثير من المتاجر مبكراً، بينما هرع متسوّقون لمغادرة المركز.