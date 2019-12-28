باكستان تعتقل 5 من متطرفي القاعدة

المصدر: لاهور - رويترز

أعلنت السلطات في إقليم البنجاب شرق باكستان، أمس، أنها اعتقلت خمسة يشتبه أنهم متشددون ينتمون لتنظيم القاعدة كانوا يخططون لشن هجوم على قوات الأمن.

وقالت إدارة مكافحة الإرهاب في البنجاب في بيان: إن المداهمة التي وقعت في مدينة جوجرانوالا، استهدفت خلية إعلامية وشبكة تمويل مهمة للمتشددين. وعُثر خلال المداهمة على أجهزة كمبيوتر محمولة عليها بيانات مشفرة، وهواتف محمولة، وطابعة، ومتفجرات، وخمس بنادق كلاشينكوف وذخيرة ومبالغ نقدية.

وأضاف بيان الشرطة: «كانوا يخططون لشن هجوم على مسؤولي إنفاذ القانون في جوجرانوالا»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول المؤامرة.

وأشار البيان إلى أن مجموعة جوجرانوالا كانت قد انتقلت مؤخراً من كراتشي وتدير عمليات إعلامية لتنظيم القاعدة لشبه القارة الهندية وترسل أموالاً إلى القيادة المركزية في أفغانستان. وتقول الحكومة الباكستانية إن عدد المتشددين في البلاد تراجع بسبب حملة الجيش.