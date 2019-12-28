زلزال على بعد 45 كلم من محطة بوشهر النووية

ضرب زلزال إيران، أمس، في منطقة تقع على بعد 45 كلم من محطة بوشهر النووية في جنوب غرب البلاد، وفق مصادر متخصصة في رصد الزلازل، دون ورود تقارير عن وقوع أضرار حتى الآن.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال الذي بلغت قوّته 5.1 درجات ضرب منطقة تقع على بعد 44 كلم جنوب شرق مدينة برازجان وعلى عمق 38 كلم. وحددت تقارير مركز الزلزال على بعد 45 كلم شرق منشأة بوشهر النووية.

وأفاد مركز رصد الزلازل الإيراني، في تقرير أوّلي نشر على موقعه الإلكتروني، أن قوة الزلزال بلغت 4.9 درجات وعمقه عشرة كيلومترات.

وهز الزلزال قرى قرب مدينة كلمه، وفق ما أفادت وكالة إسنا شبه الرسمية، مشيرة إلى عدم ورود أي تقارير بعد عن وقوع أضرار. ونقلت عن رئيس مركز الأزمات في المحافظة جهانجير دهقاني قوله، إنه بناء على تقييمات الفرق على الأرض، لحسن الحظ لم يسبب الزلزال أي ضرر. وأضاف: «سد انهيار أرضي طريق الأهرام كلمه ويجري الآن تنظيفه».

وأشار إلى أن بعض المباني في البلدات والقرى المجاورة تصدعت جدرانها لكن لا شيء انهار. وأظهرت صور نشرتها وكالات أنباء إيرانية، جرافات تفتح طريقاً، فيما أظهرت أخرى أضراراً وقعت في جدران أحد القلاع التاريخية في بوشهر. ولم ترد تقارير فورية عن أي أضرار في المنشأة. طهران - أ.ف.ب